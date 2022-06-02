Ситуация с военной логистикой в Украине улучшается с каждым днем, в то время как у России медленно ухудшается. Именно поэтому кульминация боевых действий на Донбассе наступит в августе.

Об этом ТСН, комментируя итоги 100 дней полномасштабной войны России против Украины, сказал генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

«Смогут ли россияне поддерживать бои после августа? Я не вижу, как. У них проблемы с поддержанием (логистикой – ред.), живой силой, транспортом и техникой. Я просто не знаю, какая у них ситуация с артиллерией и реактивными боеприпасами. Мы знаем, что у них заканчивается высокоточное оружие. Но я не уверен относительно обычной артиллерии и ракет», — рассказал Ходжес.

Американский генерал отметил, что битва на Донбассе продлится месяцами, но кульминация России придется на август, а ВСУ перейдут к контрнаступлению в сентябре.

«Я остаюсь оптимистом, потому что война — это испытание воли. А украинцы имеют высшую волю. И это испытание логистики. И я вижу, что логистическая ситуация в Украине улучшается с каждой неделей, а логистическая ситуация у России медленно ухудшается. У них нет ни союзников, ни друзей», — подытожил он.