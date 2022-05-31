Программное обеспечение, разработанное турецкой оборонной компанией HAVELSAN, будет использоваться для нужд ВС Азербайджана.

Об этом рассказал «Анадолу» генеральный директор HAVELSAN Мехмет Акиф Наджар, находившийся в Баку с целью участия в фестивале «TEKNOFEST Азербайджан».

По его словам, возглавляемая им компания уже два года активно сотрудничает с Азербайджаном.

В 2022 году HAVELSAN открыла свой офис в Баку, что по мнению Наджара, внесет важный вклад в наращивание экспорта в Азербайджан.

«Обеспечение азербайджанской армии современным программным обеспечением очень важно для модернизации армии Азербайджана, формирование ВС по образцу турецкой армии», — сказал он.

Он отметил, что в числе прочих реализуется проект Учебного центра симуляторов, что позволит повышать подготовку бойцов спецназа ВС Азербайджана.

«Симуляторы позволят готовить бойцов спецназа для операций в жилых районах, не только на местности, но и в моделированной реальности. Мы с гордостью представляем братскому Азербайджану учебно-симуляционные центры, такие же как в Турции», — констатировал Наджар.