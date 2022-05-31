Турецкие беспилотники «Байрактар» — в центре внимания оружейного сообщества. Интерес к ним продолжает расти. «TB2 делает то, что должен сделать – обезвреживает некоторые из самых современных зенитных систем, передовые артиллерийские системы и бронетехнику», – об этом Сельджук Байрактар, руководитель фирмы-производителя легендарных БПЛА, заявил Reuters на «Технофесте» в Баку. Как отмечают эксперты, Bayraktar TB2 был весомым фактором в конфликтах в Сирии, Ираке, Ливии и, конечно же, во время 44-дневной войны и освобождения Карабаха. А после украинских ударов по российским позициям беспилотник стал настолько популярен, что теперь возглавляет мировой экспорт оборонной продукции Турции.

Более того, комментируя растущую популярность турецких БПЛА, эксперты продолжают анализировать победную тактику Азербайджана, и даже войну в Украине и применение в ней дронов также анализируют через призму «азербайджанского» опыта.

Так, влиятельная американская New York Times анализирует опыт применения БПЛА в статье под говорящим заголовком “Никто не может скрыться от этого оружия на войне в Украине”. И уделяет большое внимание 44-дневной войне и победной тактике Азербайджана. Как отмечает американское издание, «возможно, самым близким конфликтом к войне в Украине с точки зрения использования беспилотников было столкновение между Азербайджаном и Арменией в Карабахе в 2020 году, когда азербайджанские беспилотники уничтожили сотни армянских танков, боеприпасов и бронетехники. Министерство обороны Азербайджана не только эффективно использовало свой парк беспилотников на поле боя, но также часто размещало видеозаписи атак на своем веб-сайте». Как справедливо указывает газета, БПЛА «можно использовать творчески, чтобы застать врага врасплох»: «Гражданским и военным беспилотникам найдется место в современной войне. В этом месяце The Times сообщила о краудфандинговой кампании, проводимой украинским правительством, в ходе которой собирались пожертвования в виде коммерческих дронов и велись поиски людей, обладающих навыками управления ими».

К азербайджанскому опыту обращается и «Радио Свобода» в своей статье «Что такое Байрактар?». «РС» также напоминает, что «Азербайджан опубликовал десятки видеороликов, на которых видно, как армянские боевики убегают, когда ракеты летят в сторону транспортных средств, которые вроде были бы в безопасности, вне поля зрения за деревьями или холмами. Армянский военный, с которым корреспондент «Радио свобода» разговаривал в 2020 году, рассказал, что «беспилотники постоянно были слышны в небе над головой во время массированного наступления Азербайджана с целью вернуть Карабах, и армянские солдаты были вынуждены перемещаться в одиночку на открытой местности, в качестве единственной «защиты» от БПЛА Bayraktar. Очевидно, считалось, что один человек не стоит того, чтобы убивать его дорогой ракетой».

К сказанному остается только добавить, что во время карабахской войны, как напомнил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «Байрактары», о которых сегодня слагают песни из-за успехов в Украине, во время Карабахской войны представляли машиной смерти, убивающей невинных людей.

А сам Сельджук Байрактар, говоря об украинской войне и роли «Bayraktar TB-2» уже в украинской войне, заявил: «Это незаконное вторжение, поэтому TB2 помогает почетному народу Украины защищать свою страну». Так что «Байрактары» вновь на стороне добра. А вот некоторым пропагандистам и экспертам на Западе приходится «переобуваться в пируэте».

Отдел политики Minval.az