С начала вторжения в Украину погибли около 30 500 российских военнослужащих. Также Россия потеряла более 3300 боевых бронированных машин, сообщает Генштаб ВСУ.
Боевые потери России на 31 мая ориентировочно составили:
Личный состав — около 30 500 (+150)
Танки — 1358 (+9)
Боевые бронированные машины — 3302 (+20)
Артиллерийские системы — 649 (+6)
РСЗО — 207 (+2)
Средства ПВО — 93 (+0)
Самолеты — 208 (+1)
Вертолеты — 174 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 515 (+8)
Крылатые ракеты — 120 (+2)
Корабли/катера — 13 (+0)
Автомобильная техника и автоцистерны — 2275 (+17)
Специальная техника — 48 (+0)
«Наибольшие потери России (за прошлые сутки) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются», — говорится в сообщении.
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