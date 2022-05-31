С начала вторжения в Украину погибли около 30 500 российских военнослужащих. Также Россия потеряла более 3300 боевых бронированных машин, сообщает Генштаб ВСУ.

Боевые потери России на 31 мая ориентировочно составили:

Личный состав — около 30 500 (+150)

Танки — 1358 (+9)

Боевые бронированные машины — 3302 (+20)

Артиллерийские системы — 649 (+6)

РСЗО — 207 (+2)

Средства ПВО — 93 (+0)

Самолеты — 208 (+1)

Вертолеты — 174 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 515 (+8)

Крылатые ракеты — 120 (+2)

Корабли/катера — 13 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны — 2275 (+17)

Специальная техника — ​48 (+0)

«Наибольшие потери России (за прошлые сутки) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются», — говорится в сообщении.