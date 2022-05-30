В четырех селах оккупированного Генического района Херсонской области учителя отказались работать по российской школьной программе, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на эксперта центра ближневосточных исследований Сергея Данилова.

По его данным, педагоги отказались сотрудничать с оккупантами в населенных пунктах Озеряны, Сокологорное и Новогригоровка.

Россияне обещали учителям высокие зарплаты и переучения в Крыму, однако все их предложения были отклонены.

«Учителя говорят, что лучше будут жить с огорода, чем возьмут деньги за предательство собственных учеников», – говорит эксперт.