Началось исполнение распоряжения о помиловании.

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым 27 мая распоряжение “о помиловании ряда осужденных лиц” распространяется в общей сложности на 213 человек.

167 человек освобождены от отбывания неотбытой части наказания, 1 человек – от пожизненного лишения свободы, неотбытая часть наказания 36 человек сокращена наполовину. Три человека освобождены от условного наказания, а 6 человек – от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Среди помилованных – три журналиста и блогера, 3 члена политических партий.

Распоряжение о помиловании коснулось и 20 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Гяндже 10 июля 2018 года.