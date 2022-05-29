Новости о поставках необходимого Украине оружия могут появиться уже на следующей неделе. Украинские силы должны превосходить противника технологично.

Об этом говорится обращение президента Владимира Зеленского.

«Ежедневно работаем над усилением нашей защиты, это прежде всего поставки оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупанта технологично и ударной силой. Конечно, очень многое зависит от наших партнеров, от их готовности дать Украине все необходимое для защиты нашей свободы. Я жду по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе», — отметил он.