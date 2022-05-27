Азербайджанская Демократическая республика передала Армении наш древний город — Иреван, и это было непростительным преступлением. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

«И это уже знают не только в Азербайджане, но и во всем мире, что на следующий день после провозглашения нашей государственной независимости Азербайджанская Демократическая республика передала Армении наш древний город — Иреван, и это было непростительным преступлением. Таким образом, наш древний край был отделен от нас», – сказал президент, выступая на встрече с представителями общественности в селе Агалы Зангиланского района.

Глава государства напомнил, что через несколько месяцев после падения Азербайджанской Демократической Республики Зангезур также отобрали у нас.

«И эту историю должен знать каждый, в ноябре 1920 года по решению советской власти наша историческая земля Западный Зангезур без всяких оснований была отделена от Азербайджана и передана Армении. Это была очередная враждебность и несправедливость по отношению к нашему народу. Потому что азербайджанский народ веками жил и на востоке, и на западе Зангезура», – заявил президент.

Алиев подчеркнул, что все топонимы Западного Зангезура, находящегося на территории нынешней Армении, принадлежали азербайджанскому народу, все села по национальному составу были азербайджанскими.