Депутат Гудрат Гасангулиев на пленарном заседании Милли Меджлиса в пятницу сославшись на слова президента Ильхама Алиева о том, что от Милли Меджлиса ожидаются более совершенные законы, которые не должны противоречить Конституции, предложил устранить неконституционные положения в Законе «Об Алятской свободной экономической зоне» .

Как сообщает Minval.az, он предложил принять закон о стимулировании экспорта по всей стране.

«Если мы делаем такие уступки в Алятской свободной экономической зоне, то мы должны применять уступки и по всей стране. Какие бы вопросы ни стояли перед предпринимателями, уступки должны действовать для всех предпринимателей одинаково. Все, что работает в пользу предпринимателя, мы должны поощрять», — сказал он.

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