Понятие «толерантность» означает «что-то неприличное» и исходит из области «сексуального совращения», заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков во время открытия регионального форума «Новое время — новые мы», сообщает портал Ura.ru.

«К словам «демократия» и «толерантность» отношусь осторожно. Для меня понятие «толерантность» — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения. Вот откуда-то оттуда. Я это не люблю», — пояснил Шумков.

При этом губернатор подчеркнул, что не является, по его мнению, «упертым демократом», и его «не сильно заботит — совпадает ли позиция с официальной линией или нет».