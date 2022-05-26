Американский актер Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет. Об этом в четверг сообщает портал Deadline.
Лиотта наиболее известен по криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни» (Goodfellas, 1990).
Американский актер Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет. Об этом в четверг сообщает портал Deadline.
Лиотта наиболее известен по криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни» (Goodfellas, 1990).
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