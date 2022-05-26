Греция передаст Соединенным Штатам иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом. Танкер был задержан в Греции в середине апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства морского флота и островной политики Греции.

«На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос [на острове Эвбея]», — сообщила сотрудница пресс-службы.

Афинское Македонское агентство новостей (AMNA) сообщило 19 апреля о задержании греческими властями российского танкера Pegas с 19 моряками на борту. Как позднее стало известно, Pegas через несколько дней был переименован в Lana из-за санкций ЕС, введенных из-за событий в Украине. По информации агентства, танкер из-за механических повреждений сопровождался буксиром в направлении полуострова Пелопоннес, где нефть должна была быть перегружена на другой танкер, однако из-за неблагоприятных погодных условий судно встало на якорь близ Каристоса. Как отмечало тогда агентство, требование о задержании касалось только судна, а не его груза. По оценкам, танкер перевозил 115 тыс. тонн иранской нефти.

22 апреля AMNA сообщило, что танкер, стоявший на якоре под надзором в порту Каристос, «был освобожден по распоряжению управления по борьбе с отмыванием денег» в рамках санкций, наложенных на Россию НАТО и Евросоюзом. «Согласно имеющейся информации, экипаж танкера представил официальные документы Международной морской организации, из которых вытекает, что право собственности на судно было передано компании, не подпадающей под санкции», еще до «спецоперации» РФ в Украине, указало агентство.