Рост инфляции и процентных ставок, вызванных ситуацией вокруг Украины, может привести к дефолту в 70 странах мира.

Об этом заявил в среду глава Программы развития ООН Ахим Штайнер.

«Мы бьемся над тем, чтобы ответить соизмеримым масштабу кризиса образом. Для многих развивающихся экономик денег в копилке больше не осталось», — приводит его слова на Всемирном экономическом форуме в Давосе газета «Уолл-стрит джорнэл».

В сложившихся обстоятельствах, по мнению Штайнера, страны, в том числе европейские, действуют недостаточно расторопно и не всегда разумно. «Международное сообщество недостаточно быстро реагирует. Вы видите, что страны в Европе урезают свои бюджеты для помощи беженцам на территории своих же стран», — сказал он.

По его словам, страны не должны блокировать экспорт товаров, а государствам-должникам необходимо срочное финансирование во избежание волны дефолтов.