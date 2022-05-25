Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана открыла дело в отношении 14 компаний и одного физического лица, действующих на рынке продовольствия.

Как говорится в заявлении Службы, в рамках антиинфляционных мер Служба провела исследование продовольственного рынка на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

В ходе исследования выявлены факты несоблюдения антимонопольного законодательства большим числом хозяйственных субъектов на рынке длиннозерного риса и гречки, входящих в потребительскую корзину. Было открыто дело в отношении фирмы Babеk, ООО Vuqma-qida, ООО Absheron Treyd, ООО Xudafеrin-1, ООО Elsaan Group, ООО Veyseloglu, ООО Qida XXI, ООО Best-Tarım, ООО Tamashee Foods, ООО Araz Supermarket, ООО Al market, ООО Sun Food, ООО OBA Market, ООО Bazarstore и физическое лицо Ильгар Керимов.