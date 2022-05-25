Служба национальной безопасности Армении выявила случай государственной измены, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудники СНБ задержали военнослужащего Д. Г. По версии следствия, он передавал спецслужбам другой страны данные о боевых позициях, вооружении, численности одной из воинских частей, а также другую информацию.

Согласно источнику, военнослужащий бы завербован в январе 2022 года. В январе-марте он собирал и посылал данные через Whatsapp и Messenger. За это военнослужащий получил $200 с помощью банковского перевода.

После задержания военнослужащий дал признательные показания, он арестован.