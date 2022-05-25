С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 450 своих военных. Также было уничтожено 206 самолетов, передает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 25 мая ориентировочно составили:
личного состава — около 29450 (+100) человек ликвидировано,
танков — 1305 (+3),
боевых бронированных машин — 3213 (+19),
артиллерийских систем — 606 (+0),
РСЗО — 201 (+0),
средства ПВО — 93 (+0),
самолетов — 206 (+1),
вертолетов — 170 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 491 (+11),
крылатые ракеты — 112 (+0),
корабли / катера — 13 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 2217 (+5),
специальная техника — 44 (+1).
По данным Генштаба, наибольшие потери российских войск наблюдались на Лиманском направлении.
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