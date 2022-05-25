С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 450 своих военных. Также было уничтожено 206 самолетов, передает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 25 мая ориентировочно составили:

личного состава — около 29450 (+100) человек ликвидировано,

танков — 1305 (+3),

боевых бронированных машин — 3213 (+19),

артиллерийских систем — 606 (+0),

РСЗО — 201 (+0),

средства ПВО — 93 (+0),

самолетов — 206 (+1),

вертолетов — 170 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 491 (+11),

крылатые ракеты — 112 (+0),

корабли / катера — 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн — 2217 (+5),

специальная техника — 44 (+1).

По данным Генштаба, наибольшие потери российских войск наблюдались на Лиманском направлении.