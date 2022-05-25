Боксер азербайджанского происхождения Эльмир Набиев, представляющий Украину, начал чемпионат Европы в столице Армении Ереване с победы.

Наш соотечественник, выступающий в весовой категории 54 кг, вышел на бой с местным боксером Джаником Сахакяном и одержал победу.

Набиев в полуфинале последнего чемпионата Европы среди U-22 в Хорватии встретился с членом нашей сборной Русланом Гадировым и азербайджанский боксер вышел в финал.

После боя украинский боксер опубликовал видео, где его объявляют победителем поединка и добавил патриотический текст.

«Сегодня, 24 мая, ровно три месяца с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Сегодня, 24 мая, проходил мой дебютный бой на чемпионате Европы по боксу-2022.

Я одержал победу. Эта победа символична, она доказывает несокрушимость украинской нации. Победу посвящаю Украине и городу-герою Николаеву», — написал Набиев в Instagram.