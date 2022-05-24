В этом году для паломничества Азербайджану выделена квота в 680 человек.

Об этом сообщил начальник отдела внешних связей Управления Мусульман Кавказа Вюсал Джахангири, передает Report.

Он отметил, что стоимость паломничества определена в 5 350 долларов США:

«Хадж планируется провести с 24 июня по 20 июля. Те, кто отправляется в хадж, должны пройти тест ПЦР за 72 часа до въезда в Королевство Саудовская Аравия. Кроме того, требуется вакцинация двумя дозами вакцины. Лица старше 30.06.1957 г. не допускаются к паломничеству”.

Представитель УМК сообщил, что с 25 мая начнется прием документов:

«Процесс планируется завершить в течение двух недель”.