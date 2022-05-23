23 мая 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Согласно информации управления пресс-службы Министерства иностранных дел, министры обменялись мнениями относительно текущей ситуации в регионе, вопросов, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе по поводу открытия всех коммуникационных линий в регионе, делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также обсудили актуальные темы двусторонней повестки и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.