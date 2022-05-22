Верховная рада приняла закон, запрещающий символику «военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину», с предложенными президентом Украины Владимиром Зеленским поправками.

Закон, в частности запрещает:

использование латинских букв «Z», «V» отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии против Украины или любых других военных действий) или путем замены этими буквами кириллических букв «З», «С», «В», «Ф» или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах;

использование символики вооруженных сил РФ, ее сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения, воздушно-десантных войск, сил специальных операций, других вооруженных формирований и (или) органов государства террориста (государства-агрессора).

Парламент Украины рассматривает запрет «Z» и «V», а также символики российской армии второй раз. На первый вариант закона наложил вето президент Украины. Владимир Зеленский предложил дополнить закон положениям, согласно которым символику вторжения России в Украину можно размещать в экспозициях музеев, в библиотечных фондах, учебниках и использовать в научных работах. Также Зеленский предложил прописать, что запрет на использование символики распространяется не только на партии, но и на общественные объединения. Верховная рада эти поправки приняла.