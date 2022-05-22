Сейчас одна из главных целей военно-политического руководства России состоит в том, чтобы сбить темп поставок оружия в Украину. Это позволит им быстрее прекратить войну.

Об этом сказал советник главы ОП Алексей Арестович в интервью «Фейгин Live».

По словам Арестовича, российское военное руководство понимает, что не сможет мобилизовать достаточное количество военных, в то время как Украина соберет новые силы. Поэтому им нужно прекратить войну как можно скорее.

«Для этого нужно провести четкий тезис: войну нужно прекращать, а лучший способ прекратить войну — прекратить милитаризировать Украину. Они хотят сбить темп поставок вооружения Украине», — сказал он.

Кроме того, Россия ведет информационную кампанию о том, что она сражается не с Украиной, а с коалицией западных государств. Кремль пытается продвинуть идею неравенства сторон.

«Они ведут к тому, чтобы продать российскому обществу скромные результаты этой войны. Ну, например, взятие Мариуполя и выход на границы Луганской области», — пояснил Арестович.

Как отметил представитель ОП, все понимают, что это попытка России сбить темпы поставки оружия Украине, выиграв себе время, а также изобразить всю ситуацию так, будто Москва и Запад вместе уговаривают украинцев прекратить войну.