В российский «черный список» включены по меньшей мере пять умерших граждан США, для которых действует пожизненный запрет на въезд в Россию. Об этом свидетельствует список, обнародованный МИД РФ, передает «Униан».

Примечательно, что российские власти знают об их смерти, но считают необходимым сохранить санкционный режим. Среди 963 подсанкционных американцев напротив пяти человек стоит отметка «скончался».

МИД РФ в официальном объяснении отмечает, что в отношении них действует «запрет въезда (в Россию) на постоянной основе».

В частности, въезд запрещен экс-сенатору Джону Маккейну (умер в 2018 году), экс-конгрессвумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывшему первому заместителю директора ЦРУ Мелисси Дриско, экс-судье Стивену О’Нилу, бывшему военнослужащему США Джереми Сивитсу, умершему в начале этого года.