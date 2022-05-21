В воскресенье, 22 мая, в Брюсселе состоится очередная встреча президента Евросовета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Это будет третья встреча в таком формате. Первая прошла в декабре 2021 года, вторая — в апреле текущего года. Каждый раз стороны подписывали заявления, в которых говорилось о желании заключить мирный договор и провести демаркацию границ.

Интересно, что может дать новая встреча в Брюсселе? Есть ли ожидания, что она будет чем-то отличаться от двух предыдущих? Сейчас армянское руководство не демонстрирует готовности согласиться с условиями официального Баку, хоть Армения и проиграла в войне. Вместо этого Ереван выдвигает встречные условия – хочет возрождения работы МГ ОБСЕ и чтобы Азербайджан согласился обсуждать с Арменией будущий статус Нагорного Карабаха. Что из этого следует? Тупик? К тому же Москва не очень довольна заметной в последнее время ролью Брюсселя. После тамошней апрельской встречи Пашиняна вызвали в Кремль, был разговор с Путиным, после которого армянская сторона вновь стала притормаживать в выполнении достигнутых договоренностей.

Своим мнением о происходящем поделился с «Минвалом» аналитик, военный корреспондент Гейдар Мирза:

— Действительно, следует обратить внимание, что это будет уже третья такая встреча, и заметную роль в этом переговорном процессе играет сам глава Евросоюза Шарль Мишель. Он как бы заменил собой европейскую дипломатию в армяно-азербайджанском мирном диалоге в качестве определенного посредника. Минскую группу ОБСЕ мы знали давно, хотя она по большей части работала как бы номинально, ее деятельность существовала в основном на бумаге. А институт сопредседателей МГ ОБСЕ уже фактически прекратил свое существование, по причине того, что они перегрызлись. Им сейчас самим нужны посредники, чтобы попытаться собрать их всех вместе. Это началось приблизительно после нашей победы в 44-дневной войне, а после тотальной изоляции России и делегитимизации института сопредседателей, чтобы полностью не оставлять наш регион и решение конфликта на усмотрение Москвы, вперед выдвинулась уже европейская дипломатия в лице Шарля Мишеля.

Само по себе это, я считаю, очень важно. И позитивный момент здесь заключается в том, что даже учитывая все те многочисленные противоречия внутри, в рядах европейских государств, все-таки азербайджанской дипломатии, наверное, легче работать с Шарлем Мишелем, чем, например, с сопредседателем Минской группы от лица Франции, как это было раньше. А естественно, Франция будет пытаться оказывать влияние на позицию европейской дипломатии в вопросе урегулирования армяно-азербайджанских отношений, если завтра возникнет какой-нибудь еще формат посредничества, предположим, США-ЕС-Турция. Даже в этом случае, если французы, если немцы будут оказывать влияние на позицию представителя Европы в этом новом формате, то нам, Азербайджану, будет легче.

В остальном, что касается ситуации в Армении, всему экспертному сообществу уже ясно, что по всей видимости заключение мирного соглашения, которого мы все ждем, ощутимо затянется по времени. Оно затянется даже в том случае, если Никол Пашинян останется у власти. Потому что политический процесс, который идет в настоящее время в Армении, связан с активностью оппозиции, и она связана известно с кем – это экс-президенты Кочарян, Саргсян, Артур Ванецян, братья Сагателян. Все они – представители прокремлевской группировки.

Соответственно, Москва тоже понимает, что ей сейчас не до посредничества в вопросе заключения каких-то мирных соглашений, и если ее целью не является свержение Никола Пашиняна (я тоже считаю, что вряд ли сейчас Кремлю нужно это), просто создается вот такая нестабильность, политический шум, чтобы вдруг место России в Армении не занял кто-нибудь другой, например, тот же Шарль Мишель, образно говоря.

Москва поэтому откладывает сейчас в долгий ящик, на непонятный срок вообще всё, кроме войны в Украине. И то же самое она делает в Армении. Чтобы, учитывая нестабильность в стране, Никол Пашинян, говоря что-либо, всегда оглядывался на происходящее за окнами, на площади перед его офисом, где идут митинги. Тогда он скорее всего не посмеет идти на какие-то внешнеполитические риски, договоренности, уступки и пр.

Р.Оруджев