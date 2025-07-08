Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко раскритиковала Китай, заявив, что Пекин фактически поддерживает военную экономику России. Об этом она сказала, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, за две недели до саммита ЕС–Китай.

«Китай фактически позволяет России вести военную экономику», — подчеркнула фон дер Ляйен. По её словам, такая «упорная» поддержка со стороны Пекина ведёт к усилению нестабильности и неопределённости в Европе.

Она также заявила, что позиция Китая по отношению к войне, развязанной президентом России Владимиром Путиным, станет «решающим фактором» в будущем развитии отношений между ЕС и Китаем.

Если Китай действительно намерен защищать международный порядок, основанный на правилах, то, по словам главы Еврокомиссии, он должен «недвусмысленно осудить грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и признанных границ Украины».