На фоне продолжающейся четвертый год войны Россия прекратила публикацию данных о численности населения. Как сообщает Bloomberg, государство больше не публикует ежемесячную демографическую статистику.

На прошлой неделе Росстат обнародовал социально-экономический отчет за первые пять месяцев 2025 года, однако в нем отсутствует традиционный раздел о демографии. Последние доступные данные относятся к первому кварталу текущего года, когда количество умерших значительно превысило число родившихся.

«Начиная с марта 2025 года, публичной демографической статистики практически нет», — заявил независимый демограф Алексей Ракша. По его словам, в полном объеме статистика теперь доступна только государственным экспертам, и она анализируется с грифом «только для служебного пользования».

По данным Росстата, в 2024 году число родившихся сократилось до 1,22 миллиона человек — это самый низкий показатель с 1999 года. При этом число умерших увеличилось на 3,3% и составило 1,82 миллиона человек. Темпы сокращения населения выросли примерно на 20% по сравнению с 2023 годом, что частично связано с войной.

Независимый демограф Игорь Ефремов напомнил, что в Советском Союзе демографические данные также были закрыты в конце 1960-х — начале 1970-х годов из-за снижения продолжительности жизни. Они вновь стали доступны только к концу 1980-х годов. «Трудно сказать, как долго данные будут закрыты», — отметил он. «В текущем случае все недоступные данные могут быть опубликованы через год после окончания военных действий».