Правоохранительные органы Москвы провели рейды в хостелах и молельных домах с целью выявления незаконной миграции. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Москве.

По данным ведомства, в ходе мероприятий были задержаны более 500 человек. Все они были доставлены в отделения полиции для проверки. В результате 30 иностранцев выдворили из России за нарушение правил въезда и режима пребывания на территории страны.

В Следственном комитете не уточнили, когда именно проходили рейды, а также граждане каких стран были выдворены.