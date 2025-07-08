Директор Фонда кино самопровозглашенной Абхазии Александр Басария выразил обеспокоенность по поводу наплыва туристов из России, приезжающих по недорогим путёвкам, пишут российские телеграм-каналы.

По его словам, такие туристы не приносят заметной экономической выгоды, поскольку избегают трат на экскурсии, развлечения и рестораны, предпочитая проводить время в узком кругу, не взаимодействуя с местной культурой и экономикой: «Это большая проблема, это большая беда». Басария также раскритиковал российских туроператоров, назвав их «олигархическими структурами», и призвал абхазских отельеров пересмотреть сотрудничество с ними.