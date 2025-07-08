В секторе газоснабжения устанавливаются регулируемые цены (тарифы), в этот список добавляется фиксированный тариф. Это нашло отражение в новом законопроекте «О газоснабжении», который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, регулируемые цены (тарифы) в секторе газоснабжения будут установлены регулятором с 1 июля 2028 года и опубликованы на его официальном сайте.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Будет введён также стабильный ежемесячный тариф на электроэнергию.

Согласно проекту, стабильный тариф является элементом ежемесячной оплаты, применяемым к каждому потребителю с целью покрытия части затрат постоянного характера, не зависящих от уровня потребления электроэнергии и устанавливаемых регулирующим органом.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.