Президент Чехии Петр Павел заявил, что не согласен с утверждением о победе России в войне против Украины. В интервью BBC-Украина он отметил, что у Москвы есть тактические успехи, но они достигнуты «очень высокой ценой».

«Россия захватила отдельные территории, но продвижение сопровождается огромными потерями», — подчеркнул Павел. По его словам, Украина успешно держит фронт и наносит значительный урон противнику.

Президент Чехии также добавил, что если война продолжится в том же темпе, она может затянуться на годы, а это неприемлемо для всех сторон.