Министерство иностранных дел Германии заявило, что китайские военные применили лазерное оружие против немецкого самолёта, участвующего в операции ЕС Aspides в районе Красного моря. Инцидент произошёл недалеко от побережья Йемена.

«Угроза безопасности немецкого персонала и срыв операции являются совершенно неприемлемыми», — подчеркнули в МИД. В связи с этим в ведомство был вызван посол Китая.

По информации Spiegel, атаке подвергся разведывательный самолёт Бундесвера, базирующийся в Джибути, в момент приближения к китайскому фрегату. О возможных повреждениях не сообщается.