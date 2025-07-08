В парламент Турции направлен запрос о лишении депутатской неприкосновенности главы Республиканской народной партии (РНП) Озгюра Озеля. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Запрос связан с делом, возбужденным прокуратурой Анкары из-за оскорбительных высказываний Озеля в адрес представителей властей. Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на оппозиционера за то, что тот назвал его диктатором — в ответ на задержание мэров нескольких городов по делу о коррупции.

Эрдоган ранее обвинил оппозицию в попытках «оправдать преступников».