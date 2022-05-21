Южная Корея и США расширят сотрудничество для борьбы с киберугрозой со стороны КНДР, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам саммита в Сеуле, сообщает РИА Новости.

«США и Республика Корея значительно расширят сотрудничество для противодействия целому ряду киберугроз со стороны КНДР, включая, но не ограничиваясь ими, спонсируемые (северокорейским – ред.) государством кибератаки», — говорится в совместном заявлении лидеров США и Южной Кореи по итогам саммита.

Президент США Джо Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Ёлем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.