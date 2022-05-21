В настоящее время основную часть, то есть 70%, кибератак, направленных на граждан в Азербайджане, составляют фишинговые атаки. Об этом заявил начальник Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Шахин Алиев, сообщает Report.

По его словам, кибермошенники, используя различные методы социальной инженерии, пытаются завладеть персональными данными и финансовыми средствами граждан посредством звонков, СМС и электронной почты:

«Раньше мы часто сталкивались с получением банковских данных граждан посредством поддельных звонков. Для устранения этих случаев мы совместно с мобильными операторами приняли меры, в результате которых число таких случаев резко сократилось».