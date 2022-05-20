Азербайджанские военнослужащие принимают участие в многонациональных учениях «Эфес-2022» в Измире, Турция.

Как сообщает Минобороны, международные учения, в которых примут участие военнослужащие сил специального назначения и ВМФ, продлятся до 9 июня.