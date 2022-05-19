Россия не будет поставлять продовольствие на экспорт в ущерб собственному рынку. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Россия «готова свои обязательства выполнять в полном объеме, но и от торговых партнеров ждет содействия, в том числе на международных площадках».

«А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой — требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты. И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое», — написал он.