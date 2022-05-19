Лишь одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который Россия сочтет враждебным․ Об этим заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Его слова приводит РИА Новости.

«Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится», — сказал Рогозин.

«Чтобы понять масштаб этой ракеты, две трети ее — это один эшелон. Такая ракета может снести половину берега какого-то крупного континента, который нам может не понравиться своей агрессивной политикой», — сказал Рогозин.

Уже осенью, по словам Рогозина, ракеты «Сармат» встанут на боевое дежурство.