Как уже писал Minval.az, 18 мая во время концерта в Уфе Шевчук со сцены заявил, что «родина — это не ж*па президента, и не нужно ее все время целовать». После этого к нему за кулисы пришли силовики и составили протокол, рассказал организатор концерта Ради Усаев.

«Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. <…> и в течении часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины. У них было даже желание задержать «Наше всё», но в последний момент у них хватило ума предложить подписать Юре протокол (о чём вы сами можете догадаться) и сев в свои бронированные микроавтобусы, оставили нас делится впечатлениями о концерте», — написал Усаев в «Инстаграме».