В Сети появилось видео с Юрием Шевчуком, который высказался о родине во время концерта группы ДДТ. Где и когда была сделана запись, не уточняется. 18 мая коллектив выступает в Уфе, отмечает «Медуза».

Декорации на видео с речью Шевчука похожи на оформление сцены из роликов, опубликованных в соцсетях зрителей концерта в Уфе и самой группы.

«Родина, друзья, это не ж*па президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина.

Я после Чечни написал первую песню. Она называется “Любовь”. Знаете, почему? Потому что я не мог ничего другого писать. И “Любовь”, эта песня меня спасла. И сейчас мы ее вам споем. Спасибо», — сказал Шевчук.

