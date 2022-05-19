В подразделениях войск России нарастает недовольство участием в боевых действиях. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что россияне все чаще отказываются от выполнения приказов проводить активные наступательные действия на территории Украины.

«Несколько подразделений 70-го гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации. Командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения. Наиболее активных военнослужащих, требующих возвращения на территорию России, надеясь на их скорую гибель, отправили на наиболее опасный участок фронта», — говорится в сообщении разведки.

ГУР сообщает, что для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от участия в войне, в отделе ФСБ 58-й общевойсковой армии решили внедрить в подразделения 70-го полка своих внештатных агентов и информаторов.

70-й гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 71718) базируется в г. Шали, Чеченская республика.

«Напоминаем, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности», — отмечают в ГУР.