Еще 785 человек украинских военных сдались в плен, выйдя сегодня с территории «Азовстали».
Об этом сообщил командир бригады «Восток» т.н. «Донецкой народной республики» Александр Ходаковский.
Еще 785 человек украинских военных сдались в плен, выйдя сегодня с территории «Азовстали».
Об этом сообщил командир бригады «Восток» т.н. «Донецкой народной республики» Александр Ходаковский.
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