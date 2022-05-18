За последнее десятилетие мы уже реализовали масштабные проекты по производству электроэнергии и строительству газовых и сжиженных газовых терминалов. Строительство терминала было завершено в 2014 году. В настоящее время наш энергетический сектор состоит из парков солнечной и ветровой энергии. Скоро мы впервые создадим ветряную электростанцию ​​на Балтийском море.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в своем выступлении на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

Призвав деловые круги Азербайджана использовать литовскую экосистему в качестве точки входа на рынок ЕС, президент Гитанас Науседа подчеркнул важность делового сотрудничества для обеих стран.

«Преимущество литовского продовольственного и сельскохозяйственного сектора отражается в широком ассортименте продукции. В результате мы экспортируем наши продукты питания в более чем 150 стран мира. Наконец, все отрасли экономики взаимосвязаны благодаря квалифицированной рабочей силе. 56% молодых людей имеют высшее образование, а Литва является лидером в Европейском Союзе. Литва добилась экономического успеха с момента вступления в Европейский Союз два десятилетия назад. «В моей стране доля ВВП на душу населения быстро приближается к среднему показателю Европейского союза, и в этом рейтинге мы уступаем только Ирландии», — добавил он.