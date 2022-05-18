Армения не получила от ЕАЭС более 20 млн долларов, но они скоро поступят. Об этом заявил глава комитета госдоходов страны Рустам Бадасян.

Он пояснил, что это средства от импортных таможенных пошлин за март-апрель этого года. Он сообщил журналистам в парламенте, что в связи с общей экономической ситуацией доходы в «казну» ЕАЭС сократились.

Но задержки с перечислением связны не с этим, а с механизмами распределения средств из общего евразийского бюджета из-за ситуации в Украине.