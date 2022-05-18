В Ереване в ходе акций задержан председатель АРФ «Дашнакцутюн» Симон Симонян.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, полиция применила к нему силу.

Кроме того, в рамках акций гражданского неповиновения было парализовано движение Ереванского метрополитена. На станции метро «Еритасардакан» граждане провели акцию неповиновения, нарушив движение метрополитена.

На данный момент двери всех станций метрополитена закрыты, чтобы не вызвать скоплений.

С утра 18 мая в Ереване подвергнуты приводу уже 277 участников мирных акций протеста.