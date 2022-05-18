Дума Екатеринбурга направила в городскую прокуратуру жалобы местных жителей на жесткие высказывания телеведущего Владимира Соловьева о городе, сообщил РИА Новости председатель гордумы Игорь Володин.

В конце апреля Соловьев во время эфира «Соловьев.Live» с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Соловьев пояснил, что назвал уральскую столицу так, в частности, потому, что здесь студенты потребовали снять со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета букву Z, изображенную в виде георгиевской ленты. В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева «следить за языком» и заявил, что горожане ждут его приезда в Екатеринбург, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева «приблатненным во власти».

«Обратились по поводу высказывания Соловьева немало людей в мой адрес. Какую-то правовую оценку я не в состоянии сделать как депутат городской думы. Я считаю, что прокуратура должна вмешаться и дать правовую оценку высказываниям в адрес жителей Екатеринбурга. Поэтому все обращения отправил в прокуратуру», — сказал собеседник агентства.

Как отметил Володин, поступили как частные жалобы, так и обращения от двух ветеранских организаций, при этом спикер подчеркнул, что письма продолжают приходить.