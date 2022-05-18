Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

Личный состав (безвозвратные потери) – около 28300

самолеты – 202

вертолеты – 167

танки – 1251

бронетранспортеры/бронемашины – 3043

артиллерийские системы – 586

системы ПВО – 91

реактивные системы залпового огня – 199

крылатые ракеты – 102

автомобильная техника, включая бензовозы – 2137

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441

катера/корабли – 13

спецтехника – 43