Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории.
По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
Личный состав (безвозвратные потери) – около 28300
самолеты – 202
вертолеты – 167
танки – 1251
бронетранспортеры/бронемашины – 3043
артиллерийские системы – 586
системы ПВО – 91
реактивные системы залпового огня – 199
крылатые ракеты – 102
автомобильная техника, включая бензовозы – 2137
БПЛА оперативно-тактического уровня – 441
катера/корабли – 13
спецтехника – 43
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