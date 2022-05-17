Министр обороны Украины Алексей Резников признал переход боевых действий с РФ в длительную фазу во время выступления в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны.

Глава Минобороны рассказал о переориентации военно-политического руководства РФ на затяжной конфликт. По словам министра, российские войска строят оборонительные сооружения на захваченных территориях.

«По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне», – заявил Резников.

В связи с этим глава Минобороны призвал западные страны как можно быстрее отправлять международную помощь, а также быстро и в нужных количествах предоставлять оружие. «Украине нужно оружие, способное поражать противника на дальних дистанциях. Такие вооружения сохранят жизни украинцев», — отметил министр.

«Мы очень заинтересованы в получении международной помощи, покупке оружия максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей», — подчеркнул министр.