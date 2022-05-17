14-летняя девочка стала жертвой группового изнасилования. Вопиющее преступление совершено в Сабаильском районе Баку. Об этом Minval.az сообщил источник в правоохранительных органах.

Мать пострадавшей (имена не называются по понятным соображениям) обратилась в 29-ое отделение полиции Ясамальского района и показала, что некие Исмайыл и Гусейн заманили ее дочь (2008 г.р.) в квартиру на улице Хагани. Преступники совершили в отношении девочки действия сексуального характера. Процесс растления малолетней злоумышленники засняли на камеру мобильного телефона, а затем распространили видео в социальной сети.

В настоящее время сотрудники 39-го отделения полиции работают над установлением личности подозреваемых в преступлении. Пока по факту никто не задержан.

Известно, что после случившегося девочка пыталась совершить суицид.

Отметим, что согласно статье 152 (действия сексуального характера или половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет) Уголовного кодекса АР, аналогичное преступление в отношении 14-15-летнего подростка карается лишением свободы сроком до трех лет. В случае, если жертва не достигла 14-летнего возраста, преступление наказывается лишением свободы сроком от трех до шести лет.

В связи с участившимися в отношении малолетних преступлениями сексуального характера законодательным органам следовало бы пересмотреть Уголовный кодекс на предмет ужесточения наказаний за аналогичные деяния.

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