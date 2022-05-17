С начала вторжения в Украину российская армия потеряла около 27 900 военнослужащих убитыми. Также уничтожено более 3 000 бронемашин, передает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

Личный состав — около 27900 (+200) человек ликвидировано

Танки — 1235 (+7)

Боевые бронированные машины — 3009 (+35)

Артиллерийские системы — 578 (+1)

РСЗО — 198 (+3)

Средства ПВО — 90 (+1)

Самолеты — 201 (+1)

Вертолеты — 167 (+2)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 436 (+9)

Крылатые ракеты — 97 (+0)

Корабли/катера — 13 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны — 2109 (+8)

Специальная техника — ​43 (+1)

«Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные уточняются», — говорится в сообщении.