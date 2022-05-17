С начала вторжения в Украину российская армия потеряла около 27 900 военнослужащих убитыми. Также уничтожено более 3 000 бронемашин, передает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
Личный состав — около 27900 (+200) человек ликвидировано
Танки — 1235 (+7)
Боевые бронированные машины — 3009 (+35)
Артиллерийские системы — 578 (+1)
РСЗО — 198 (+3)
Средства ПВО — 90 (+1)
Самолеты — 201 (+1)
Вертолеты — 167 (+2)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 436 (+9)
Крылатые ракеты — 97 (+0)
Корабли/катера — 13 (+0)
Автомобильная техника и автоцистерны — 2109 (+8)
Специальная техника — 43 (+1)
«Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные уточняются», — говорится в сообщении.
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