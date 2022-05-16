Один человек погиб, еще трое получили ранения во время разгона акции протеста 16 мая в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, сообщает «Радио Озади».

16 мая большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили силовики, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным источников «Радио Озади», во время разгона акции протеста один человек погиб, трое получили ранения. Издание называет имя погибшего — 30-летний Замир Назаршоев.