Европейская комиссия создала проблему с предложением, поэтому Венгрия вполне обоснованно ожидает, что ЕС должен предложить решение: профинансировать инвестиции и компенсировать рост цен, что требует полной модернизации энергетической структуры Венгрии в размере 15-18 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Ранее Сийярто называл другую цифру. Так, в интервью испанской газете El Pais он заявлял, что Венгрии понадобится 750 миллионов евро для отказа от российской нефти.